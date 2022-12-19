اليوم تمرّ 3 سنوات على القَسَم وعلى الالتزامات الـ54 التي أطلقها الرئيس، والتي تحوّلت الجزائر بموجبها إلى ورشة اصلاح و بناء و دولة قانون لا دولة ينخرها الفساد، وأرث زمرة أوليغارشية تفنّنت في نهب خيرات البلاد.

وعود ترجمت فعليا إلى انجازات كثيرة على الصعيدين الداخلي والخارجي في انتظار تجسيد المزيد خلال هذه العهدة ...

كان مجرد وصول الجزائر إلى محطة الانتخابات وتحقيق الحل وفق الإطار الدستوري، ومن ثمّ إعلان رئيس جديد للبلاد، أول الانجازات على الإطلاق، انتخابات أعادت الشرعية ومنعت انحراف الجزائر نحو المجهول .

ولا يمكن التطرق إلى 3 سنوات من حكم الرئيس تبون دون العودة إلى حيثيات و التوقيت الذي وصل فيه إلى قصر المرادية .