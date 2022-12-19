فبالتزامن مع إرث سلطوي ثقيل وغضب شعبي متنامي وإن كان سلميا، وعلاقة مهزوزة بين الطرفين إلى جانب وجود أطراف “خبيثة” تحاول تحريك المياه الراكدة. في ظل هذا المشهد المعقّد جاء الرئيس عبد المجيد تبون إلى سدّة الحكم، واضعا نصب عينيه إعادة ثقة الشعب الجزائري في مؤسسات دولته في أعلى سلم الأولويات، وهو الأمر الذي أعلنه خلال ندوته الصحافية الأولى بعد إعلان فوزه، حين قال “نريد العمل بعيدا عن الإقصاء، وسنسعى إلى لمّ الشمل، وإدماج الشباب في الحياة السياسية والاقتصادية”. وأضاف، “أمدّ يدي إلى الحراك من أجل حوار جاد يحقّق مصلحة الجزائر وحدها، وأجدّد التزامي بالمطالب المحقّة للفئات الاجتماعية، من أجل بناء الجمهورية الجديدة في الجزائر”. ومقابل تركة الفساد الثقيلة وضرورة القطيعة مع ممارسات النظام السابق، كانت هناك أزمات مالية واجتماعية واقتصادية خانقة تستدعي حلولا استعجالية، وهذا ماتضمنته التزامات الرئيس 54.
و بإحداث اسقاطات لتلك التعهدات على أرض الواقع نجد أن الكثير منها أنجز، فقد اتخذت الجزائر في عهد الرئيس تبون قرارا باصلاح النظام الضريبي كضرورة عاجلة لتحقيق الاقلاع الاقتصادي.
كما شهدت الأشهر الأخيرة ميلاد قانون الاستثمار الجديد، الذي نشر في الجريدة الرسمية شهر جويلية المنصرم، بعد 3 مراجعات على مستوى مجلس الوزراء، وإخضاعه للتصحيح والتحيين والتنقيح بأمر من رئيس الجمهورية شخصيا، كما قرّر رئيس الجمهورية تعزيز الاقتصاد المعرفي الخلاق للثروة و مناصب الشغل. وطيلة 3 سنوات تجلّت أهم المعالم من خلال برامج ربط الجامعة بعالم الاقتصاد لضمان استغلال أفضل و أنجع للبحث العلمي في التنمية و التطوير الاقتصادي.
وفي الشأن الاقتصادي حُظي ملف الطاقة الناضبة و الطاقة النظيفة المتجدّدة على اهتمامات الرئيس الذي أكّد أن الجزائر ستعمل على تشجيع قطاع الطاقة و خصوصا الطاقات المتجددة و النظيفة موضّحا أنه من الضروري أيضا تعزيز تواجدها الطاقوي في القارتين الآسوية و الاوروبية و تعزيز صادراتنا الطاقوية خصوصا من الطاقات المتجددة “.، وهو ما أثبته التطورات من خلال العقود المبرمة مع كل المتعاملين مع الجزائر الذين يعتبرونها شريكا موثوقا.
يشار الى أنه تمّ تحقيق زيادات في مداخيل المحروقات جراء ارتفاع أسعار النفط والغاز لتصل 50 مليار دولار، كما شهد الدينار الجزائري لأول مرة مرحلة من التعافي الى جانب تحقيق رقم مهم في الزراعة الذي لم تشهده منذ سنوات وتزايد الصادرات خارج المحروقات، هذه المؤشرات المريحة جعلت صندوق ضبط الإيرادات يعود للامتلاء الى جانب تعدّد الشركاء الدوليين وفق قاعدة “رابح رابح “.و عليه سجّل خبراء الاقتصاد بكثير من الأريحية الانجازات المحقّقة آملين في تحقيق المزيد . و”كانت شرشال نيوز تطرّقت في ملف خاص إلى الانجازات التي تحقّقت في عهد الرئيس تبون في غضون 3 سنوات “
ف.س
لكن وفور تسلمه الحكم فاجأ وباء كوفيد 19 كل دول العالم وتصدر أعلى الأجندة الاجتماعية في الجزائر ورغم الشكل المفاجئ الذي حلّت به الكوفيد 19، الا أنه يحسب للرئيس تبون في هذا الشأن نجاح إدارته في تسيير أزمة الكورونا بكل تبعاتها الاجتماعية والاقتصادية، هذا الوباء العالمي الذي هدّد كينونة حتى الدول الكبرى نتيجة الإغلاق الذي فرضته على كل دول العالم بلا استثناء، ومع هذا نجحت الجزائر من خلال إدارته في مواجهة أكبر تحدي واجهته البشرية في هذا القرن الى حد الآن وبفضل السياسات التي أنتجها رئيس الجمهورية تمكّنت الجزائر من تأمين جبهتها الداخلية في مواجهة هذه الأزمة وفي هذا السياق تمّ التكفل بالفئات المتضرّرة وتقديم المساعدات والدعم المادي والمعنوي للأسر والمرضى .
وفي أعتاب مرحلة التعافي من تداعيات الوباء سجّلت الجزائر أريحية مالية معتبرة مكّنتها من سنّ زيادات جديدة بشكل تدريجي في الأجور، تم اقرارها في قانون المالية لسنة 2022، من خلال تخفيض الضريبة على الدخل الإجمالي للأجور التي تزيد عن 30 ألف دينار، وأيضا رفع النقطة الاستدلالية لموظفي الإدارة العمومية، واستحداث منحة البطالة وهي بحد ذاته بمثابة آلية فعالة في مواجهة شبح البطالة الذي يخيّم على فئة الشباب إلى جانب استحداث آلية المؤسسات الناشئة وهو من ضمن المشاريع الواعدة التي تخلق مناصب العمل وتدعم الابتكار والابداع بشكل فعال وناجع وعلى وقع الاريحية المالية، قرّر رئيس الجمهورية رفع معاشات التقاعد بشكل نسبي، بل أعلن عن زيادة أخرى للأجور وهذه المنح بدءا من سنة 2023.
هذه الإجراءات وغيرها ساهمت إلى حدّ بعيد في تأمين الجبهة الاجتماعية، خصوصا بعد تأثر أسعار المواد الغذائية في الوطن بالزيادات غير المسبوقة في السوق الدولية، نتيجة لتداعيات الحرب الأوكرانية الروسية وتأثيرها على مجالات الطاقة والغذاء خصوصا الحبوب .
فايزة.س
يشار إلى أنه تشهد الدبلوماسية الجزائرية حركية غير مسبوقة نظير التغيرات الإقليمية والدولية ولكن طريقة تعامل الجزائر مع هذه الأزمات جعلت من دبلوماسيتها الرصينة التي لها تاريخ طويل من الانجازات، من العودة إلى الواجهة ” وقد تطرقت شرشال نيوز الى الدبلوماسية الجزائرية في إعداد سابقة “
يذكر أنه منذ أسابيع قليلة احتضنت الجزائر القمة العربية، فلم يكن اختيار الرئيس تبون لموعد الفاتح من نوفمبر موعدا لعقد القمة العربية اعتباطيا فالجزائر المدفوعة بتاريخها النضالي وتضحياتنا هيأت كافة الشروط اللازمة من أجل إنجاح القمة العربية وضعت العرب أمام مسؤولياتهم التاريخية خاصة وأنها انعقدت بعد ثلاث سنوات من التأجيل. وقد انهت القمة لمخرجات استثنائية لعدة ملفات عربية ومن ثم اعادة بناء العمل العربي المشترك وترسيخ القيم المشتركة والتضامن العربي، مع إعادة الزخم والاولوية للطابع المركزي للقضية الفلسطينية
من جهتها ثمّنت كل الاطراف الفلسطينية الدور الذي لعبه رئيس الجمهورية في لم الشمل الفلسطيني والدور الذي لعبه في إعطاء زخم للقضية الفلسطينية.وتمكنه من اعادة القضية الفلسطينية الى واجهة الملفات العربية بعدما تعرضت في العقود القليلة الماضية إلى” التحييد ” .
من جهة أخرى شهدت الدبلوماسية الجزائرية عودة قوية من خلال توجهها نحو عمقها الافريقي ودعواتنا لحلحلة الأزمات بطرق سلمية تعاونية إلى جانب سعيها الظفر بمقعد في مجلس الأمن سنة 2024 .
يذكر ان الالتزامات الـ54 لرئيس الجمهورية شملت نقاطا تخصّ الدبلوماسية، ومن ذلك “مراجعة الأهداف والمهام الكلاسيكية للدبلوماسية الجزائرية فكان من الضروري أن تواجه الدبلوماسية التحديات والمخاطر الماثلة أمامها بلغة وأساليب غير مسبوقة، من بينها رفضها قاطع للتطبيع مع الكيان الص.ه.ي.ون.ي، أين أعلن الرئيس تبون أن “الجزائر تعارض الهرولة نحو التطبيع”.
وسبق ذلك الدور الجزائري الواسع في الاتحاد الإفريقي لتعطيل مسعى الكيان الصهيوني للحصول على عضوية مراقب في القارة السمراء مدعومة في هذا المسعى من نظام المخزن. الذين انتهت معه العلاقات الى القطيعة .
كما شهدت الدبلوماسية “ندية” واضحة في دفاعها عن المصالح الوطنية مع الدول الكبرى، وما تشهده العلاقات مع إسبانيا الا دليل بارز على ذلك ، كما ردّت الدبلوماسية الجزائرية على ماكرون الذي أساء للجزائر عمدا بالإساءة للامة الجزائرية ، فتلقى الرد سريعا بسحب السفير الجزائري من باريس، ومنع تحليق الطائرات العسكرية الفرنسية فوق الأجواء الجزائرية، ولم تتراجع الجزائر عن خطوتها، حتى بدأ نزيل الاليزيه بترطيب الأجواء ، ملفات عديدة كشفت عن ندية غير معهودة للجزائر في تعامل مع الدول الأخرى دفاعا عن المصالح الوطنية مع رفض كل المواقف الرمادية .
استطاع رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، وبنهجه الإصلاحي، أن يرتقى بالبلاد في وقت قصير جدا لا يتعدى الثلاث سنوات من تحقيق نقلة نوعية باعتراف تقارير المنظمات الدولية، وتعرف الجزائر بفضل ترجمة تعهداته الـ54 على أرض الواقع مجموعة من التحوّلات السريعة التي تجلّت في استقرار الجبهة الداخلية وتحرّك الآلة الاقتصادية وآريحية مالية وغياب المديونية، مع انعكاس الوضع الداخلي على الدبلوماسية التي أبانت عن ندية في الدفاع عن المصالح الوطنية، هذه الانجازات وغيرها أعادت “حبل الود” بين الجزائريين ورئيسهم الذي استرجع ثقتهم فأصبحت حتى طرقه على طاولة انطلاق “العاب وهران” متبوعة بكلمة ” تحيا الجزائر” مصدر اعتزاز وافتخار لهم.
فايزة سايح