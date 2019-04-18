    24 مارس، 2022

    تسجيل 14 اصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة

    أعلنت وزارة الصحة والسكان، هذا الخميس تسجيل 14 اصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ليرتفع العدد الاجمالي إلى…
    24 مارس، 2022

    الحزب الديمقراطي الإشتراكي النمساوي : موقف إسبانيا الجديد من قضية الصحراء الغربية خرق لمبادئ وقرارات الأمم المتحدة

     إنتقدت المتحدثة بإسم الحزب الديمقراطي الإشتراكي في النمسا، بترا باير، تغيير رئيس الحكومة الإسبانية لموقف بلاده من قضية الصحراء الغربية،…
    24 مارس، 2022

    رئيس الجمهورية يعين عبد الله منجي وزيرا للنقل

    قام اليوم الخميس رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني عبد المجيد تبون، بتعيين عبد الله منجي وزيرا…
    24 مارس، 2022

    وزارة النقل تعلن عن المرحلة الأولى للبرنامج الإضافي للرحلات

    أعلنت وزارة النقل، في بيان لها عن المرحلة الأولى للبرنامج الإضافي للرحلات الذي جاء تطبيقا لقرار رئيس الجمهورية عبد المجيد…
    24 مارس، 2022

    عقد الدورة العادية القادمة رقم 58 لمجلس وزراء العرب للصحة بالجزائر

    أعلنت اليوم الخميس، وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، عن عقد الدورة العادية القادمة رقم 58 لمجلس وزراء العرب للصحة، بالجزائر.…
    24 مارس، 2022

     تعزيز الشراكة الاقتصادية بين الجزائر وبنغلاديش

    استقبل وزير الصناعة، أحمد زغدار، اليوم الخميس 24 مارس 2022 بمقر الوزارة، سفير جمهورية بنغلاديش بالجزائر، السيد محمد زلكارنعين. وحسب…

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