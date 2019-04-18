افتتح اليوم معهد التدريب وبناء القدرات بصندوق النقد العربي الدورة التدريبية حول “تنافسية التجارة الخارجية” ، التي ستمتد بين الفترة…
وقّعت، هذا الأربعاء بمعسكر، لافارج الجزائر ومجمع توسيالي-الجزائر اتفاقية شراكة غير مسبوقة في الجزائر تهدف إلى استعادة مخلفات صناعة المعادن…
تضمن دفتر شروط استيراد السيارات الجديد بعض التعديلات الجديدة، حشبما كشف عنه وزير الصناعة، الذي أكد أنه الأن جاهز وسينشر…
تم إحصاء 20 سبب كان وراء أزمة ندرة بعض المواد الغذائية واسعة الاستهلاك والمضاربة في أسعارها، حسبما كشفت عنه لجنة…
تعزّزت الساحة الإعلامية والثقافية بالجزائر بجريدة يومية تعنى بشؤون الثقافة والفنون، تحمل اسم “الراهن”. ويعتبر هذا المولود الجديد الصادر عن…
أعلنت مصالح ولاية ميلة أن يوم غد الأحد سيشهد توزيع حصة أولية من السكنات على المتضررين من الزلزال الذي ضرب…