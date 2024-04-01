زهانة يقرر توقيف مدير مطار عنابة

1 أبريل، 2024

قرر وزير النقل، محمد الحبيب زهانة، اليوم الإثنين، توقيف مدير مطار عنابة وذلك بسبب غياب التكفل بالزبائن، والإهمال الملاحظ في المرافق.

وجاء هذا القرار أثناء الزيارة التي قادته اليوم إلى ولاية عنابة أين قام بمعاينة أشغال التوسعة على مستوى مطار عنابة.

هذا وقد تم الوقوف في ختام الزيارة الوزارية على مشروع موقف الطائرات “E” و ربط الموقف القديم بالجديد أين أكد الوزير رفقة والي الولاية على ضرورة استكمال كل الورشات المفتوحة. لنتمكن من فتح رحلات جوية دولية انطلاقا من مطار عنابة.

رمزي أحمد توميات

1 أبريل، 2024

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