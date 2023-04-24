الإرهابي المكنى “بلش” يسلم نفسه إلى السلطات العسكرية ببرج باجي مختار

24 أبريل، 2023

سلم الإرهــابي المسمى قادير خليفة والمكنى “بلش” نفسه اليوم الإثنين للسلطات العسكرية ببرج باجي مختار بالناحية العسكرية السادسة

وحسب بيان لوزارة الدفاع الوطني، فإن الإر هـ.ـابي التحق بالجماعات الإر هـ.ـابية الناشطة في منطقة الساحل سنة 2017

و كان بحوزة الإرهابي بندقية رشاشة من نوع FMPK، مسدس رشاش من نوع كلاشنيكوف وثلاث مخازن ذخيرة وثلاث أجزاء شريط FMPK.

بالإضافة كذلك إلى جهاز اتصال عبر الأقمار الصناعية وكمية من الذخيرة من مختلف العيارات وأغراض أخرى، يضيف ذات البيان.

رمزي أحمد توميات

24 أبريل، 2023

مقالات ذات صلة

ريجين ڤيلمون تندد بتصرفات المغرب تجاه اسبانيا و أوروبا

30 مايو، 2021

وزراء خارجية عرب يهنؤون الجزائر على نجاح القمة العربية

3 نوفمبر، 2022

هل العامل الجزائري نشيط أم كسول؟

15 يوليو، 2019

زغدار يشرف على تصدير شحنة ثانية من الكوابل الكهربائية نحو السنغال

30 مارس، 2022
الطبعة الوطنية - الحقوق محفوظة لشرشال نيوز2022
زر الذهاب إلى الأعلى
%d مدونون معجبون بهذه: