الإرهابي المكنى “بلش” يسلم نفسه إلى السلطات العسكرية ببرج باجي مختار

سلم الإرهــابي المسمى قادير خليفة والمكنى “بلش” نفسه اليوم الإثنين للسلطات العسكرية ببرج باجي مختار بالناحية العسكرية السادسة

وحسب بيان لوزارة الدفاع الوطني، فإن الإر هـ.ـابي التحق بالجماعات الإر هـ.ـابية الناشطة في منطقة الساحل سنة 2017

و كان بحوزة الإرهابي بندقية رشاشة من نوع FMPK، مسدس رشاش من نوع كلاشنيكوف وثلاث مخازن ذخيرة وثلاث أجزاء شريط FMPK.

بالإضافة كذلك إلى جهاز اتصال عبر الأقمار الصناعية وكمية من الذخيرة من مختلف العيارات وأغراض أخرى، يضيف ذات البيان.

رمزي أحمد توميات

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