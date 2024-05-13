أحمد عطاف يحلّ بالمنامة

حلَّ وزير الشؤون الخارجية و الجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، مساء اليوم، بتكليف من رئيس الجمهورية، بالمنامة، للمشاركة في الاجتماع الوزاري التحضيري للقمة العربية في دورتها العادية الثالثة والثلاثين، التي ستحتضنها مملكة البحرين، يوم 16 ماي الجاري.

و يتمحور برنامج الاجتماع الوزاري، حول تحضير مشاريع القرارات المتعلقة بالمواضيع التي ستطرح على جدول أعمال القمة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، إلى جانب مواضيع ذات الصلة بالأمن القومي العربي، وبالعمل العربي المشترك، في مختلف أبعاده السياسية والدبلوماسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

كما يُنتظر أن يعقد، أحمد عطاف، على هامش أشغال الاجتماع الوزاري، لقاءات ثنائية، مع العديد من نظرائه، وزراء خارجية الدول العربية.

شرف الدين عبد النور