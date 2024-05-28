الدرك الوطني بالبليدة يحجز 7740 قرص مهلوس وأكثر من 2 مليار سنتيم

تمكّن أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بعين الرمانة، من وضع حد لشبكة إجرامية تقوم بالمتاجرة و ترويج المؤثرات العقلية.

وأفاد بيان لقيادة الدرك الوطني أنّ العملية تمّت بعد استغلال معلومات واردة لأفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بعين الرمانة، مفادها وجود سيارة سياحية قادمة من الجزائر العاصمة على متنها شخصان و بحوزتهما كمية معتبرة من المؤثرات العقلية .

و تمّ على إثر ذلك، وضع تشكيل أمني و بعد اتخاذ الإجراءات الأمنية اللازمة، تم توقيف المركبة و بعد تفتيشها تم العثور على متنها على مؤثرات عقلية مخبأة بإحكام تحت غطاء المحرك.

كما أفاد البيان أيضا أنّه استكمالا للتحقيق و بعد استيفاء كافة الإجراءات القانونية و التنقل إلى ولايتين (02)من الوطن، أسفرت العملية عن توقيف خمسة (05) أشخاص مشتبه فيهم تترواح أعمارهم ما بين (28 -44 ) سنة بجناية القيام بنقل و شحن و المتاجرة بالمؤثرات العقلية (أقراص مهلوسة ) في إطار جماعة إجرامية منظمة مع حجز 7740 قرص مهلوس نوع بريقابالين 300ملغ ، مبلغ مالي من عائدات الترويج يقدر بـ 2مليار و661 مليون سنتيم ، مبلغ مالي من عملة أجنبية لدولة المكسيك قدره 50 (PESOS)، رخصة سياقة مزورة، 05 هواتف نقالة، سيارتين (02) سياحيتين وسيارة نفعية.

وختم بيان قيادة الدرك الوطني أنّه سيتم تقديم المشتبه فيهم أمام السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة العفرون.

ش.ن