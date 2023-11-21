يُعدّ تعزيزا لالتزامها بدعم التعليم: اتصالات الجزائر راعٍ رسميّ لمعرض التعليم وتكنولوجيات المعرفة EDUCTECK

أعلنت اتصالات الجزائر أنها ستكون الراعي الرسمي للطبعة الثانية لمعرض التعليم وتكنولوجيات المعرفة Educteck الذي ستمتد فعالياته من 22 إلى 25 نوفمبر الجاري، والذي سيشهد مشاركة مختلف الأطراف الفاعلة في مجال التعليم والتكوين المهني والتعليم العالي وتكنولوجيات المعرفة.

وأفاد بيان لاتصالات الجزائر أنّه سيكون بوسع زوار المعرض اكتشاف مزايا عروض الأنترنت الجديدة وكذا مختلف الخدمات المبتكرة التي تقترحها اتصالات الجزائر، والاستفادة بالمناسبة من تخفيضات جد مغرية على أسعار الحلول التعليمية، على غرار: LABLABEE, ESABOURA و DOROSCOM.

وأضاف البيان أنّ اتصالات الجزائر سترافق المؤسسات الناشئة الشريكة، من أجل إعطائها رؤية أوضح وتمكينها من عرض حلولها. تمثل هذه المبادرة فرصة فريدة من نوعها لتعزيز الأواصر مع المختصين في مجال التعليم والأساتذة والتلاميذ والأولياء بالإضافة إلى فاعلين آخرين في مجال الرقمنة.

ويدعو البيان لزيارة فضاء اتصالات الجزائر بالجناح U من معرض EDUCTECK.

وتُعدّ هذه الرعاية الرسمية لمعرض التعليم وتكنولوجيات المعرفة Educteck، هو تجديد اتصالات الجزائر التزامها بتعزيز التعليم والتكوين والرقمنة في البلاد.

المزيد من التفاصيل على الموقع الإلكتروني: www.algerietelecom.dz

ش.ن

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