وزير النقل كمال بلجود يكشف…تقدم معتبر في مشروع توسعة مترو الجزائر

أعلن وزير النقل كمال بلجود أن نسبة تقدم الأشغال في مشروع توسعة مترو الجزائر العاصمة من محطة الحراش إلى مطار الجزائر بلغت 83 بالمائة.

وقال وزير النقل في جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني أن هذه التوسعة التي تمتد على مسافة إجمالية قدرها 9.5 كيلومترات وتشمل تسع محطات تنجز على شطرين “الحراش-وادي السمار” “وواد السمار-المطار” كما ينتظر أن تنتهي أشغال الهندسة المدنية بالنسبة للشطر وادي “السمار-المطار” (يضمّ خمس محطات) في ماي 2023فيما ستنتهي أشغال شطر وادي السمار-الحراش4 محطات بنهاية شهر نوفمبر 2024

وبخصوص مشروع التوسعة من محطة عين النعجة إلى براقي كشف الوزير بلجود أن الشطر الأول من هذا الإمتداد بطول 4.4 كيلومترات 4 محطات يعرف نسبة تقدم ملحوظة بالنسبة لأشغال الهندسة المدنية إذ بلغت 88 بالمائة فيما لم يتم بعد تسجيل مشروع الشطر الثاني الممتد على مسافة 1.76 كلم

وبخصوص توسعة مترو الجزائر إلى الأحياء الغربية للعاصمة و أكد الوزير بلجود أن المشروع يمتد على مسافة إجمالية قدرها 26.5 كيلومترات وهو يضم 24 محطة مبرمجة كما تم تقسيم المشروع على ثلاثة أشطر يمتد أولها من محطة ساحة الشهداء إلى باب الوادي ثم شوفالي على طول 9.5 كيلومترات ويضم8 محطات مبرمجة

فيما يمتد الشطر الثاني من شوفالي إلى دالي براهيم والشراقة ثم أولاد فايت على مسافة 9.2 كيلومتر ويضم 8 محطات مبرمجة

كما كشف بلجود أن الشطر الثالث فيمتد من شوفالي إلى دالي براهيم والعاشور ثم درارية على مسافة تقدر بـ 7.8 كيلومترات. ويضم 8 محطات مبرمجة وسيتم بعد استكمال الدراسات النهائية لتوسعة ميترو الجزائر نحو الأحياء الغربية رصد المبالغ المالية اللازمة لهذه التوسعات قبل تعيين مؤسسات الاشغال وفق القوانين المعمول بها ويذكر أن شبكة مترو العاصمة قيد الخدمة لحد اليوم تمتد على طول 19.5 كيلومترات وتضم 19 محطة.

ف.س

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