وزير الداخلية يشيد باحترافية وجاهزية مصالح الشرطة

أشاد اليوم الخميس، وزير الداخلية والجماعات المحلية، ابراهيم مراد، باحترافية وجاهزية مصالح الشرطة، مؤكدا أنها تعد مفخرة الجزائر وتحظى باعتراف الجميع.

وقام مراد، بتدوين كلمته في السجل الذهبي للمدرسة التطبيقية للشرطة عبد المجيد بوزيد في البليدة. وهذا خلال مراسم حفل تخرج موحد للطلبة أعوان الشرطة.

ومن جهته، كرم المدير العام للأمن الوطني، وزير الداخلية والجماعات المحلية و التهيئة العمرانية، كما تم تسمية الدفعة المتخرجة باسم شهيد الواجب الوطني محقق رئيسي للشرطة عطا الله عبد اللطيف.

كما أشرف كل من وزير الداخلية والمدير العام للأمن الوطني، على تقليد الرتب وتكريم الطلبة المتفوقين.

رمزي أحمد توميات

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