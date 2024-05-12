وزير التجارة يبحث سبل تعزيز التعاون الجزائري البحريني

إستُقبِل وزير التجارة وترقية الصادرات، الطيب زيتوني، اليوم الأحد، من طرف وزير التجارة والصناعة البحريني، عبدالله بن عادل فخرو.

و تناول اللّقاء الذي يأتي على هامش مشاركة الوزير زيتوني، في اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري التحضيري لأعمال القمة العربية العادية الـ33، التي تستضيفها مملكة البحرين، في الـ 16 ماي الجاري، سبل تعزيز التعاون المشترك.

كما استعرض زيتوني، بالمناسبة، الفرص الاستثمارية في الجزائر، والامتيازات التي يقدمها قانون الاستثمار الجديد، مؤكدا أن الجزائر تشجع الاستثمار العربي العربي الثنائي، والتجارة البينية.

من جهته، عبّر بن عادل فخرو، عن اهتمام الشركات البحرينية بالاستثمار في العديد من القطاعات، خاصة في مجال الصناعات الغذائية، والأدوية، والصناعات البتروكيماوية، والمواصلات، و دعم ريادة الأعمال والمؤسسات الناشئة.

وفي ختام اللقاء، اتّفق الطرفان، حسب بيان وزارة التجارة، على تفعيل اللجنة المشتركة بين البلدين، لبحث فرص الشراكة.

شرف الدين عبد النور