وزير الإتصال يتقدم بالتعازي والمواساة :الصحفية حياة بلحرش في ذمة الله

تقدم وزير الاتصال، محمد بوسليماني، بتعازيه الخالصة إلى عائلة الصحفية بجريدة النصر، حياة بلحرش، التي وافتها المنية عن عمر ناهز 68 سنة.

و جاء في البيان، الفقيدة لها مسار حافل في الصحافة الجزائرية، حيث تعتبر من الصحفيات الأوليات اللائي التحقن بجريدة النصر، ومن أقدم الصحفيات بولاية قسنطينة والشرق الجزائري، عملت في قسم المجتمع منذ السبعينيات وكانت أول إمرأة ترأس قسما في تاريخ الجريدة، قبل أن تتقاعد سنة 1998.

وبهذه المناسبة الأليمة، يتقدم وزير الإتصال بأخلص عبارات التعازي وأصدق مشاعر المواساة، لعائلة الفقيدة خاصة وللأسرة الإعلامية كافة، راجيا من المولى العلي القدير أن يتغمدها بواسع رحمته وغفرانه ويلهم أهلها وذويها جميل الصبر والسلوان.

ف.س

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