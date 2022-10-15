هذه نسب التصويت بالإنتخابات الجزئية إلى غاية الـ11 صباحا

هذه نسب التصويت بالإنتخابات الجزئية إلى غاية الـ11 صباحا

كشف اليوم السبت رئيس السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات، محمد شرفي أن نسبة المشاركة في الإنتخابات البلدية الجزئية بولايتي تيزي وزو وبجاية متقاربة جدا إلى غاية الساعة ال 11 صباحا.

وقال شرفي خلال كلمة له، أن نسب المشاركة بلغت 4.43 بالمائة في ولاية بجاية. كما بلغت نسبة المشاركة في الإنتخابات بولاية تيزي وزو 4.58 بالمائة إلى غاية الساعة 11:00.

وحسب ذات المتحدث، فقد بلغ بولاية بجاية على مستوى بلدية فرعون فقد عدد الناخبين المسجلين بـ 10432 ناخب. حيث صوّت 971 ناخب، أي مايمثل نسبة 9.31 بالمائة. وفي بلدية ميسنا بلغ عدد الناخبين المسجلين 4535 ناخب، في حين صوّت 277 ناخب. مايمثل 5.85 لبالمائة.

وفي بلدية توجة بلغ عدد الناخبين المسجلين 5432 ناخب. وعدد المصوتين 275 بما يمثل نسبة 5.06 بالمائة، أما في بلدية آقبو بلغ عدد الناخبين المسجلين 26180 مسجل وعدد المصوتين 550 مصوت بنسبة 2.10 بالمائة.

أما بولاية تيزي وزو فقد بلغت نسبة التصويت إلى غاية الـ11 صباحا 4.58 بالمائة. ففي بلدية آيت محمود بلغ عدد الناخبين المسجلين 7621 مسجل. وعدد المصوتين 315 مصوت بنسبة 5.60 بالمائة.

بالإضافة كذلك إلى بلدية آيت مهدي أين بلغ عدد الناخبين المسجلين 5250. وعدد المصوتين 283 بنسبة 3.43 بالمائة.

ليديا كبيش

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