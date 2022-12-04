معاينة عملية إخراج ما تبقى من الصندل العائم بميناء الجميلة بالعاصمة

أشرف وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية هشام سفيان صلواتشي، على معاينة عملية إخراج ما تبقى من الصندل العائم بميناء الصيد البحري الجميلة ولاية الجزائر في زيارة له، التي تمت تحت إشراف القطاع بالتنسيق مع كل المصالح المختصة، والتي تدخل ضمن العملية الوطنية لرفع حطام السفن المهملة على مستوى كل الموانئ الصيد البحري. والذي كان مهملا لعدة سنوات، حيث كان يستغل 50 مترا من الرصيف،حسب ما أورده بيان لوزارة الصيد البحري والمنتجات البحرية.

واكد البيان، بأن العملية نالت رضا الصيادين، كما أنها ستسمح بخلق أماكن لرسو سفن الصيد البحري من خلال الرصيف المسترجع، مم سوف يساهم في رفع الإنتاج السمكي.

و أشاد المهنيين بالميناء بمثل هذه المبادرات، التي تدل على الأهمية البالغة التي توليها لهم الوزارة، من أجل تحسين ظروف معيشتهم وعملهم مع السهر على الرفع و تطوير الإنتاج الصيدي.

وأشار البيان، أنه إستعراض محاور إستراتيجية الذي يعمل قطاع الصيد البحري والمنتجات الصيدية، جاهدا على تحسين ظروفهم المهنية و المعيشية. على مستوى موانئ الصيد البحري، مع الأخذ بعين الاعتبار فترات تذبذب وتيرة النشاط بالنظر الى الظروف الطبيعية و كذا لمرحلة الراحة البيولوجية، وذلك من خلال استماعه إلى انشغالات المهنيين بالميناء.

كما أضاف البيان، أنه تم وضع نظام خاص، يضمن الحماية الإجتماعية للصيادين،و كذا إبراز حلول ميدانية كتنظيم المهنة بإنشاء تعاونيات واتحاديات للصيادين، والاعتناء بالصيادين بمختلف مهنهم، على مستوى موانئ الصيد البحري من كل النواحي.

حورية سعداوي

معجب بهذه: إعجاب تحميل...