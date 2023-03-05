مسؤولة أمريكية تحل بالجزائر

حلت وكيلة وزارة الخارجية الأمريكية للحد من التسلح والأمن الدولي، السفيرة بوني د. جنكينز بالجزائر في إطار زيارة عمل رسمية حسب بيان للوزارة الأمريكية.

ووفقا لنص البيان، فإن الزيارة التي ستكون من 4 إلى 9 مارس الجاري تندرج في إطار بحث تعزيز التعاون الثنائي حول مواجهة التحديات الأمنية الإقليمية المشتركة.

ومن المرتقب أن تقوم الدبلوماسية الأمريكية بإجراء مباحثات حول مجموعة من قضايا الأمن ومنع الانتشار والحد من التسلح مع ممثلي الجانب الجزائر، على أن يستقبلها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في وقت لاحق.

وحسب ذات المصدر ستلتقي ضيفة الجزائر بوني د. جنكينز بسفراء من البعثات الدبلوماسية في الجزائر لمناقشة قضايا الأمن الإقليمي.

ليديا كبيش

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