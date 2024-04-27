مراد يشرف على تنصيب 4 ولاة

أشرف ابرهيم مراد، وزير الداخلية و الجماعات المحلية و التهيئة العمرانية، صباح اليوم، على مستوى مقر الوزارة، على مراسم تنصيب مصطفى أغامير، بصفته واليا لولاية برج باجي مختار، عبد الغاني فيلالي، بصفته واليا لولاية ورقلة، عيسى عزيز بوراس، بصفته واليا لولاية عين الدفلى، عبد الرحمان دحيمي، بصفته واليا لولاية أولاد جلال.

و جاء ذلك حسب بيان وزارة الداخلية، تنفيذا لقرار رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، بتاريخ 24 أفريل الجاري، و الذي أجرى بموجبه حركة جزئية في سلك الولاة.

كما جرت مراسم التنصيب، بحضور الأمين العام للوزارة، رئيس الديوان، و المدير العام للجماعات المحلية، المدير العام للحريات العامة و الشؤون القانونية و المدير العام لتهيئة الإقليم و جاذبيته.

شرف الدين عبد النور