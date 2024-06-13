مذكرة تفاهم بين سوناطراك وشركة شيفرون الأمريكية

قامت اليوم، كل من سوناطراك، وشركة “شيفرون أف إي آي إنترناشيونال ليميتد”، بالتوقيع على مذكرة تفاهم، بمقر المديرية العامة لسوناطراك، بحضور الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك، رشيد حشيشي، ونائبة الرئيس المكلفة بالاستكشاف الدولي في شركة شيفرون، ليز شوارز.

و تشكّل هذه المذكرة، حسب ما أورده بيان سوناطراك، منصة لإجراء مناقشات حول فرص تطوير الموارد من المحروقات في المناطق ذات الاهتمام التي تم تحديدها في حوضي “أهنات” و “بركين”.

وسيتم، في هذا الإطار، التركيز على الكفاءة العملياتية، والتقنيات والتكنولوجيات الرائدة، وكذا أفضل الممارسات في مجال المحافظة على البيئة والاستدامة.

و صرح الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك، على هامش هذا الحدث، قائلاً: “نحن نرحب بهذا التعاون الجديد الذي تم بعثه اليوم مع شيفرون، إحدى الشركات الرائدة عالميًا في صناعة النفط والغاز، حيث سيمكّننا هذا التوقيع من التطلع نحو آفاق واعدة في مجال تطوير القطاع المنجمي الوطني، ومن تجسيد طموحنا المشترك في استغلال موارد بلادنا من المحروقات بشكل مسؤول ومستدام”.

من جانبها، تحدثت نائبة الرئيس المكلفة بالاستكشاف الدولي في شركة شيفرون، ليز شوارز، بخصوص هذا التوقيع: ” تمتلك الجزائر نظامًا بتروليًا ذو مستوىً عالمي وإمكانات معتبرة من الموارد النفطية والغازية. ونظرًا للقدرات المعترف بها لشيفرون وخبرتها المشهود لها بها في تطوير جميع أصناف النفط والغاز، فإننا متحمسون لإمكانات التآزر والشراكة التي بإمكاننا أن نقيمها مع سوناطراك. وتعد هذه الاتفاقية إنجازاً هاماً وخطوة مستقبلية نحو التعاون بهدف تطوير موارد المحروقات في الجزائر”.

شرف الدين عبد النور