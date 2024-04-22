مجلس الأمة يعلن عن إصدار خاص بخطاب رئيس الجمهورية أمام غرفتي البرلمان

أعلن مجلس الأمة، اليوم الإثنين، عن إصداره الخاص، تحت إشراف صالح ڨوجيل، رئيس مجلس الأمة، وبتوجيه منه، الذي أفرده للخطاب الذي ألقاه رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، أمام ممثلي الشعب في غرفتي البرلمان، بتاريخ 25 ديسمبر 2023، وحرص من خلاله على مصارحة الأمة وإحاطتها بجملة الحقائق والمنجزات ذات الصلة بتدبير تحديات المرحلة وتسيير الشأن العام، حسب ما أفاد بيان لمجلس الأمة.

قد توخى مجلس الأمة حين الإعداد لهذا الإصدار – الذي جاء باللغتين العربية والفرنسية – والوقوف عند هذه المحطة، الحرص على تجسيد منحى الرئيس عبد المجيد تبون نحو الابتكار في منظومة الحكم، وترميم العلاقة بين الدولة والمجتمع..

وهذا فضلاً عن تبيان المنحى الصائب والعقلاني والمنطقي للجزائر الجديدة الذي يستند إلى الضوابط الدستورية والرصيد النوفمبري المتوارث عن أجدادنا وآبائنا الأولين، والذي ارتسم في الجزائر الغيورة على سيادتها وأنفة شعبها، والمصمّمة على الذود عن استقلالية قرارها، وكيف نجح ذلك المسلك والمنهل، على الرغم من الظروف الدولية والإقليمية الاستثنائية التي طالت الأصعدة جميعها وأرخت بظلالها في تضاريس جغرافية عدة من العالم.

ش.ن