لوناس مقرمان يجري محادثات ثنائية بنيويورك

أجرى الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، لوناس مقرمان، على هامش مشاركته في النقاش رفيع المستوى حول إصلاح مجلس الأمن، محادثات ثنائية مع كل من وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية وبناء السلام، روزماري ديكارلو، ورئيس لجنة بناء السلام، السفير البرازيلي سيرجيو دانيزي.

وشكّل اللقاء مع وكيلة الأمين العام حسب بيان وزارة الشؤون الخارجية، فرصة لتبادل وجهات النظر حول مختلف الملفات المطروحة على جدول أعمال مجلس الأمن مع التركيز على المسائل التي تخص إقليم الجزائر الحيوي، وكذا القضايا العربية والافريقية الراهنة.

كما تركّزت المحادثات مع رئيس لجنة بناء السلام، حسب ذات المصدر، على سبل تعزيز عمل ونشاط هذه اللجنة التي تعتبر الجزائر أحد الأعضاء الفاعلين فيها، حيث تبادل الطرفان الرأي حول الدور الذي يمكن للجزائر أن تلعبه بصفتها عضوا غير دائم بمجلس الأمن للمشاركة في تعزيز جهود بناء السلام والوقاية من النزاعات والأزمات عبر العالم.

شرف الدين عبد النور