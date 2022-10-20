لعمامرة يستقبل كاتب الدولة النرويجي للشؤون الخارجية

استقبل اليوم الخميس، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج رمطان لعمامرة بالجزائر العاصمة كاتب الدولة النرويجي للشؤون الخارجية، إرلينغ ريميستاد الذي يجري زيارة عمل إلى الجزائر.

وحسب بيان، لوزارة الخارجية، فقد أعرب الطرفان عن ارتياحهما لوضع العلاقات الثنائية بين الجزائر والنرويج و الآفاق الواعدة لتعزيزها وتنويعها لا سيما في مجالات الطاقة والتعليم العالي والنقل والأشغال العمومية.

كما رحب الطرفان، بالتقارب الكبير لمواقف البلدين حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وفي هذا الصدد، هنأ ريميستاد الجزائر على مبادرة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون الرامية إلى توحيد الصفوف الفلسطينية والتي توجت بالتوقيع على “إعلان الجزائر” من أجل المصالحة والوحدة الفلسطينية الذي يعد خطوة مهمة نحو حل القضية الفلسطينية وإحلال سلام دائم في الشرق الأوسط.

وجاء هذا الاستقبال امتدادا لجلسة العمل الموسعة التي ترأسها مناصفة الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، عمار بلاني وكاتب الدولة النرويجي والتي خصصت لاستعراض مختلف مجالات الشراكة الجزائرية-النرويجية.

رمزي أحمد توميات

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