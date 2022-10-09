لعمامرة: جوهر دبلوماسية بلادنا في مساندتها للقضايا العادلة

أكد اليوم الأحد وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة، على أن الجزائر تواصل جهودها لضمان التحضير الأمثل للقمة العربية.

وقال لعمامرة أن :”العالم اليوم يعرف توترات متصاعدة وتقلبات متسارعة واستقطاب متزايد”، مشددا على أن الجزائر متمسكة بمبادئ عدم الانحياز وتناضل لقيام نظام دولي ينصف الدول النامية.

وأضاف وزير الخارجية، بالقول :”أن جوهر دبلوماسية بلادنا في مساندتها للقضايا العادلة كالقضية الفلسطينية و الصحراء الغربية”.

ومن جهة أخرى، قال لعمامرة. ان :”صفحة ورؤية جديدة مع الشريك الفرنسي انبثقت بعد زيارة ماكرون للجزائر، مبرزا أن إجتماع الحكومتين الجزائرية والفرنسية تأتي لترجمة هذه الرؤية المشتركة

كما تطرق رئيس الدبلوماسية الجزائرية الى القمة العربية، حيث قال:” أنه علينا كدول عربية أن ننظر للمستقبل نظرة الجسم الواحد”، مشيرا الى أن التحضيرات أنجزت بمشاركة شخصية للقادة في مستوى الحدث، كما أن جدول أعمال القمة العربية سيكون واسع وطموح.

وعرج نفس المسؤول إلى القضية الفلسطينية أين قال :”ان توحد الفصائل الفلسطينية قاعدة قوية لتوحيد الصف العربي”، مؤكدا أن الدبلوماسية الجزائرية نضال وإنجاز ووسطية تحترم أهداف ومبادئ المجتمع الدولي.

كما أعرب لعمامرة، عن يقينه من أن تقدم الجزائر لشغل عضوية مجلس الأمن ستكون إيجابية.

رمزي أحمد توميات

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