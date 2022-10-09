لعمامرة: جوهر دبلوماسية بلادنا في مساندتها للقضايا العادلة

9 أكتوبر، 2022

أكد اليوم الأحد وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة، على أن الجزائر تواصل جهودها لضمان التحضير الأمثل للقمة العربية.

وقال لعمامرة أن :”العالم اليوم يعرف توترات متصاعدة وتقلبات متسارعة واستقطاب متزايد”، مشددا على أن الجزائر متمسكة بمبادئ عدم الانحياز وتناضل لقيام نظام دولي ينصف الدول النامية.

وأضاف وزير الخارجية، بالقول :”أن جوهر دبلوماسية بلادنا في مساندتها للقضايا العادلة كالقضية الفلسطينية و الصحراء الغربية”.

ومن جهة أخرى، قال لعمامرة. ان :”صفحة ورؤية جديدة مع الشريك الفرنسي انبثقت بعد زيارة ماكرون للجزائر، مبرزا أن إجتماع الحكومتين الجزائرية والفرنسية تأتي لترجمة هذه الرؤية المشتركة

كما تطرق رئيس الدبلوماسية الجزائرية الى القمة العربية، حيث قال:” أنه علينا كدول عربية أن ننظر للمستقبل نظرة الجسم الواحد”، مشيرا الى أن التحضيرات أنجزت بمشاركة شخصية للقادة في مستوى الحدث، كما أن جدول أعمال القمة العربية سيكون واسع وطموح.

وعرج نفس المسؤول إلى القضية الفلسطينية أين قال :”ان توحد الفصائل الفلسطينية قاعدة قوية لتوحيد الصف العربي”، مؤكدا أن الدبلوماسية الجزائرية نضال وإنجاز ووسطية تحترم أهداف ومبادئ المجتمع الدولي.

كما أعرب لعمامرة، عن يقينه من أن تقدم الجزائر لشغل عضوية مجلس الأمن ستكون إيجابية.

رمزي أحمد توميات

9 أكتوبر، 2022

مقالات ذات صلة

الفريق شنڨريحة يهنىء الفريق الوطني بالتتويج بكأس العرب

18 ديسمبر، 2021

نائب ممثل جبهة البوليساريو بأوروبا والإتحاد الأوروبي يُجري سلسلة لقاءات هامة بالبرتغال

21 سبتمبر، 2021

الشرطة الإسبانية تفكك عصابة نقل المخدرات من المغرب وتحجز 5 أطنان من الحشيش و230 كيلوغراما من الماريجوانا

3 أبريل، 2021

تسجيل 140 اصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة

2 أكتوبر، 2021
الطبعة الوطنية - الحقوق محفوظة لشرشال نيوز
زر الذهاب إلى الأعلى
%d مدونون معجبون بهذه: