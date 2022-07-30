كريكو تُشيد بنضالات المرأة الجزائرية في سبيل تحرير الوطن

أشادت اليوم السبت، وزيرة التضامن الوطتي كوثر كريكو، بنضالات المراة الجزائرية في سبيل استرجاع السيادة الوطنية وتحرير الوطن.

وجاء ذلك خلال الملتقى الدولي الذي نظم تحت عنوان “نضال المراة الجزائرية من ثورة التحرير الى مسيرة التعمير”، بمناسبة ستينية الاستقلال.

وقالت كريكو، لدى إلقائها لكلمة بالمناسبة، أن هذا الملتقى يعتبر صرحا جامعا لترسيخ وقفة تحية وعرفان لنضالات وتضخيات المراة الجزائرية في سبيل استرجاع السيادة الوطنية، ومن خلالها الى كل نساء العالم في سبيل تحرير شعوبهن وتعمير اوطانهن والمساهمة في تنميتها.

من جهتها، أبرزت الامين العام المساعد بجامعة الدول العربية، هيفاء شاكر محمد زاكي ابو غزالة دور نساء الجزائر ابان التورة التحريرية ودورهن في استرجاع السيادة الوطنية.

وقالت ابو غزالة، أن:” نساء الجزائر تجندت وتدربت على اساليب الحرب و حمل السلاح، الى جانب اخيها الرجل ضد الاستعمار الفرنسي”، مبرزة أن المراة الجزائرية التي ثارت بالامس ضد الاستعمار ،لازالت ثائرة الى اليوم من خلال تبوأها لمناصب عليا في الدولة

وفي نفس السياق، أعربت ذات المتحدثة، عن فخرها بما تقدّمه السيدات العربيات في السلم أو في الـحرب و الأزمات في أوطانهن.

رمزي أحمد توميات

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