قال ما يطبق على الكنائس هو ذاته مطبق على المساجد بلمهدي..”الحرية الدينية مضمونة في الجزائر بحكم الدستور”

22 ديسمبر، 2022

أشرف وزير الشؤون الدينية والأوقاف يوسف بلمهدي، على افتتاح ندوة بعنوان ” الحرية الدينية الحماية والضمانات” بحضور سفراء وشخصيات جزائرية وأجنبية، وأكاديميين، بفندق السوفيتال.

وقال يوسف بلمهدي وزير الشؤون الدينية ان الدستور الجزائري نص على أن حرية ممارسة العبادات مضمونة في إطار احترام القوانين.

مؤكدا ان الدولة تضمن حماية أماكن العبادة من اي تأثير سياسي وأضاف وزير الشؤون الدينية والأوقاف بان الدولة تضمن حماية وسلامة المرتادين على دور العبادة كما أكد أيضا ان ابواب الحوار والتعاون مفتوحة مع ممثلي كافة الديانات.

واوضح وزير الشؤون الدينية والأوقاف يوسف بلمهدي، خلال افتتاحه ندوة ” الحرية الدينية الحماية والضمانات” بان ما يطبق على الكنائس وباقي الأديان في الجزائر هو ذاته مطبق على المساجد.

معلنا أن الجزائر تعمل على محاربة خطاب الكراهية والتحريض ومكافحة كافة أشكال التعصب، يضيف الوزير.

فايزة .س

22 ديسمبر، 2022

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