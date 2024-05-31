في إطار التحضير لموسم الاصطياف: حملة تنظيف واسعة ببلدية فلفلة بسكيكدة بشعار  “يد بيد من أجل محيط أنظف وبيئة أجمل لحياة أفضل”

تنظم بلدية فلفلة ولاية سكيكدة حملة تنظيف واسعة النطاق على مستوى مختلف الاحياء بإقليم البلدية على غرار حي خزوز الطاهر وحي الاخوة لكحل وكذا حي الاخوة عياشي وهذا تحت إشراف رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية فلفلة حمزة بوعبد الله .

وتشمل هذه الحملة الكنس وإزالة الأتربة على حواف الطرق وطلاء الواجهة البحرية لبلدية فلفلة كما تشمل هذه الحملة صيانة الإنارة العمومية وجمع النفايات المختلفة وكذا دهن الأرصفة ووضع حاويات للقمامة على طول الشريط الساحلي للبلدية.

وأوضح رئيس بلدية فلفلة حمزة بو عبد الله على الصفحة الرسمية للمجلس الشعبي البلدي على فيسبوك ان هذه الحملات ستبقى متواصلة طيلة الايام المقبلة لضمان نظافة المحيط وتهيئته من اجل إستقبال ضيوف البلدية في أحسن الظروف.

هشام تزير