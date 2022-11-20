في أول مونديال على أرض عربية ومسلمة: قطر 2022….العالم يتكلّم لغة كرة القدم *قطر على موعد مع التاريخ - فايزة سايح

اتّجهت أنظار العالم اليوم الأحد، نحو العاصمة القطرية الدوحة، التي تشهد استضافة أول مونديال كأس العالم لكرة القدم، على أرض عربية ومسلمة. وبداية من حفل الافتتاح الذي يحتضنه ملعب البيت في منطقة الخور، والى غاية 18 من الشهر المقبل.سيكون العالم على موعد مع بطولة استثنائية مختلفة عن كل ما حدث طوال 90 عاما من تاريخ المسابقة..

قالت اللجنة المنظمة لمونديال قطر، والاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، إن الدوحة أتمت استعداداتها، وأكملت جميع الإجراءات، وأشارتا إلى أن “هذه النسخة ستكون تاريخية واستثنائية على مستوى المنشآت والجوانب التنظيمية وظروف إجراء المباريات مع تقنيات وخدمات متقدّمة سيتم استخدامها لأول مرة في تاريخ كأس العالم لكرة القدم”. وتقام البطولة على 8 ملاعب تمّ إنشاؤها خلال السنوات الماضية، أكبرها لوسيل الذي يتسع لـ80 ألف متفرج، ويحتضن المباراة النهائية.

تجاوزت سهام النقد…قطر على موعد مع التاريخ

انتظرت قطر 12 عاما منذ أن حظيت بشرف تنظيم النسخة الثانية والعشرين لكأس العالم لكرة القدم في 2 ديسمبر 2010، وها هي تُطلق الموعد الرياضي البارز مشدّدة على جاهزيتها التامة، فيما تجنّدت الدوحة حتى الساعات الأخيرة لاستقبال ضيوفها المتقاطرين من مختلف أنحاء المعمورة. ونالت الإمارة الخليجية، أول دولة عربية وشرق أوسطية تستضيف البطولة العريقة، شرف إعطاء شارة البداية بمواجهة منتخبها نظيره الإكوادوري مساء الأحد على ملعب البيت.

قطر التي تعانق تاريخ اللعبة الأكثر شعبية، تلقّت سهام النقد وواجهت الانتقادات بشأن ظروف حصولها على شرف تنظيم كأس العالم 2022 لكرة القدم في 2 ديسمبر2010 .، وبشكل وضع العمالة التي على أراضيها . لكن هذه الحواجز تم تجاوزها بنجاح ، ما يعزّز شعور قطر والدول العربية بالفرحة والاعتزاز قبيل انطلاق بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022.

“الفيفا تنصف قطر”

وجّه رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، جياني إنفانتينو انتقادات شديدة اللهجة للدول الأوروبية بشأن حملتها الممنهجة ضد تنظيم قطر لبطولة كأس العالم 2022. وخرج إنفانتينو بتصريحات قوية جدا، دافع فيها بشكل غير مسبوق عن تنظيم دولة قطر للمونديال، وما رافقه من حملة ممنهجة من طرف دول ووسائل إعلام غربية، اتهمت الإمارة الخليجية باستغلال العمال الأجانب وانتهاك الحريات الفردية.

وقال إنفانتينو، الذي كان يتحدث بالدوحة أمام أزيد من 500 صحفي من مختلف دول العالم، إن “الشعارات والدروس الأخلاقية التي تروّجها وسائل الإعلام والمسؤولون الغربيون تنمّ عن النفاق، ظروف العمال في قطر أفضل من ظروف المهاجرين في أوروبا”.

وأضاف رئيس الفيفا قائلا: “عندما أنظر إلى ما فعلناه نحن الأوروبيين خلال الـ3000 عام السابقة فأرى أنه يجب علينا الاعتذار لمدة 3000 سنة قادمة قبل أن نبدأ بتقديم دروس أخلاقية لبقية دول العالم”.

الرئيس تبون وقادة عرب في الافتتاح

فيما تتّجه أنظار العالم اليوم الأحد، نحو العاصمة القطرية الدوحة، لمتابعة مجريات مونديال يعد متابعيه بأنه سيكون من بين افضل النسخ على الإطلاق .

ويحضر الافتتاح رئيس الجمهورية عبد الحميد تبون، بدعوة من أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، كما يحضر الحفل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وملك الأردن عبد الله الثاني، ونائب رئيس الإمارات حاكم دبي، محمد بن راشد آل مكتوم.

بدوره، وصل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى الدوحة في وقت متأخر من مساء السبت لحضور الافتتاح.

وقالت وسائل إعلام، إن ولي العهد الكويتي الشيخ مشعل الأحمد سيكون حاضرا. وإلى جانب القادة العرب والرئيس التركي أردوغان من المرتقب مشاركة قادة غربيون، ويحضر حفل الافتتاح والمباراة الأولى بين قطر والإكوادر، كل من وزيري خارجية الولايات المتحدة أنتوني بلينكن، وبريطانيا جيمس كليفرلي.

هذا الحضور يثبت ان الرياضة باتت القوة الناعمة التي تجمع الشعوب والدول . .وكانت شرشال نيوز قد تفرّدت بنشر موضوع عن الرياضة كقوة ناعمة للتقريب بين الشعوب.

فايزة سايح

من أخبار المونديال

في خرجة فريدة…

قطر تخصص هدايا لجميع المشجعين

في خرجة فريدة من نوعها، خصصت لجنة تنظيم مونديال قطر، هدايا خاصة بالمشجعين الذين سيحضرون حفل افتتاح كأس العالم 2022 ، وقامت اللجنة المنظمة، بوضع كيس من الهدايا، أمام كل مقعد من مقاعد ملعب “البيت” الذي يحتضن افتتاح مونديال 2022. كما تنوعت الهدايا المخصص للجماهير، من ملصقات، وكرة قدم، وهدايا أخرى تحمل كلها شعار مونديال قطر 2022.وجاء هذا قبل ساعات قليلة عن انطلاق حفل افتتاح مونديال 2022، المقررة اليوم الأحد، والذي تليه المباراة الافتتاحية التي ستجم منتخب قطر، بالإكوادور.

ميزانية ضخمة وخيالية في مونديال قطر

قامت قطر ببناء عدة ملاعب جديدة، مزودة بنظام تكييف هواء حديث للغاية.وتضاربت الأرقام في ما يخص تكلفة مشاريع مونديال قطر، إذ أعلنت اللجنة المنظمة للمونديال أن المصاريف الإجمالية خلال السنوات الماضية لم تتجاوز الـثمانية مليارات، فيما ذكرت صحف غربية أن التكلفة تصل إلى 220 مليار دولار.وتشمل هذه الأرقام بحسب الإعلام الغربي، مشاريع البنية التحتية التي جهزتها قطر للحدث العالمي بدءا من العام 2010.إذ ضاعفت قطر أعمال التخطيط العمراني بإنشاء ثلاثة خطوط مترو، ومطار، ومدينة جديدة (لوسيل) فيها فنادق، وملاعب غولف، ومرفأ فاخر.

حظر بيع المشروبات الكحولية

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) حظر بيع المشروبات الكحولية للمشجعين في محيط الملاعب الثمانية لمونديال قطر 2022 الذي ينطلق بعد غد الأحد، بعد “مناقشات” مع الدولة المضيفة، وأضاف بيان الاتحاد الدولي أنه “إثر مناقشات جرت بين السلطات في الدولة المستضيفة وفيفا، تم اتخاذ قرار بتركز بيع المشروبات الكحولية داخل مهرجان المشجعين وغيرها من الفضاءات المخصصة للجماهير والمَرافق التي تملك الترخيص بذلك”.

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