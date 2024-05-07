عميد جامع الجزائر يكرّم رئيس مجلس الأمة صالح قوجيل

أشرف وزير الدّولة، عميد جامع الجزائر، محمّد المأمون القاسميّ الحسنيّ، اليوم، على تكريم صالح قوجيل، رئيس مجلس الأمة.

وجاء ذلك، في ختام ندوة علمية، نظّمتها عمادة الجامع، احتفاءً باليوم الوطني للذاكرة، الذي أقرّه رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، وفاءً لذكرى الشهداء الأبرار، الذين ارتقوا في مظاهرات الثامن مايو 1945.

و قُدّم خلال هذه الندوة العلمية، محاضرة بعنوان “الإسلام في الجزائر: القُوَّة الرُّوحيَّةِ المُحَرِّرَة للوطن، وَالْمُوَحِدَة لِلأُمَّةِ”.

شرف الدين عبد النور