عطاف يستقبل نائبة وزير خارجية جمهورية رومانيا

16 أكتوبر، 2023

استقبل وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج،  أحمد عطاف، اليوم بمقر الوزارة، نائبة وزير خارجية جمهورية رومانيا،  دانييلا جيتمان، التي تقوم بزيارة عمل إلى الجزائر في إطار التعاون بين البلدين.

وحسب بيان لوزارة الشؤون الخارجية فقد خصص هذا اللقاء لاستعراض علاقات التعاون الثنائي وآفاق تعزيزه في سياق التحضير للاستحقاقات المقبلة، وبالخصوص تبادل الزيارات بين مسؤولي البلدين.

كما تم تبادل الطرفان وجهات النظر حول حالة التوتر التي تسود العلاقات الدولية، وكذا الأوضاع المأساوية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، لا سيما في قطاع غزة، إلى جانب مستجدات الأوضاع الأمنية والسياسية في منطقة الساحل الصحراوي.

ليديا كبيش

16 أكتوبر، 2023

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