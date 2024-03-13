عطاف يستقبل المبعوث الخاص لرئيس جمهورية أذربيجان

إستقبل وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، بتكليف من رئيس الجمهورية، اليوم، بمقر الوزارة، المبعوث الخاص لرئيس جمهورية أذربيجان، إلتشين أميربايوف.

و أشاد الطرفان، بهذه المناسبة، حسب بيان وزارة الشؤون الخارجية، بالزخم الذي تعرفه العلاقات بين البلدين، وأكدا على ضرورة الدفع بها إلى مجالات أوسع وآفاق أرحب، لاسيما في الميدان الاقتصادي، وذلك في إطار التحضير للاستحقاقات الثنائية المقبلة التي تتزامن مع إحياء البلدين هذا العام للذكرى الثلاثين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بينهما.

كما بحث الطرفان، حسب ذات المصدر، مُستجدات الأوضاع في فضائي انتمائهما الإقليمي وتبادلا الرؤى والتحاليل حول الجوانب المتعلقة بمسألة الانتقال الطاقوي في سياق مخرجات القمة السابعة لمنتدى الدول المصدرة للغاز التي احتضنتها الجزائر مؤخرا، واستعداد أذربيجان لتنظيم مؤتمر باكو حول التغيرات المناخية (COP29) شهر نوفمبر المقبل.

شرف الدين عبد النور

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