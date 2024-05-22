عطاف يحلّ بالعاصمة السينغالية داكار

حلّ وزير الشؤون الخارجية و الجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، اليوم، بداكار السينغالية، بصفته مبعوثاً خاصاً لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، حاملاً رسالة خطية من رئيس الجمهورية إلى نظيره السنغالي، باسيرو ديومايي فايي.

و تأتي هذه الزيارة، في إطار الجهود الرامية لإضفاء حركية جديدة على العلاقات التاريخية بين البلدين والشعبين، وتكريس ما يجمعهما من التزام مشترك، للمساهمة في رفع التحديات المطروحة على الصعيد الإقليمي والقاري، والاستجابة لتطلعات وطموحات إفريقيا، في الأمن والاستقرار والتنمية.

شرف الدين عبد النور