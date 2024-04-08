عطاف يتباحث مع بلينكن آفاق انضمام فلسطين لمنظمة الأمم المتحدة كدولة كاملة العضوية

تلقّى وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، اليوم الإثنين، إتصالا هاتفيا، من كاتب الدولة الأمريكي للشؤون الخارجية، أنتوني بلينكن، حسب ما أفاد به بيان وزارة الشؤون الخارجية.

و تمحورت المباحثات بين الوزيرين، حسب ذات المصدر، حول تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، لا سيما في قطاع غزة.

كما تم التركيز بشكل خاص، على المناقشات الجارية بمجلس الأمن بشأن آفاق انضمام فلسطين كدولة كاملة العضوية في منظمة الأمم المتحدة.

شرف الدين عبد النور

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