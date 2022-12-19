عرقاب يستقبل سفيرة جمهورية السودان لدى الجزائر وها مادار بينهما

عرقاب يستقبل سفيرة جمهورية السودان لدى الجزائر وها مادار بينهما

استقبل وزير الطاقة والمناجم، السيد محمد عرقاب، اليوم الاثنين، بمقر الوزارة، سفير جمهورية السودان لدى الجزائر، نادية محمد خير عثمان، حسبما أفادت به وزارة الطاقة في بيان لها.

وحسب نص البيان فقد استعرض الطرفان العلاقات الأخوية للتعاون الثنائي في مجال الطاقة، وفرص الاستثمار وتبادل الخبرات، لا سيما في مجال استكشاف وإنتاج المحروقات والمنتجات البترولي.

وفي هذا الإطار، قامت، في الايام القليلة الماضية، مجموعة من اطارات وخبراء من مجمع سوناطراك بزيارة عمل الى جمهورية السودان لاستكشاف سبل تعزيز التعاون مع الشركات السودانية في هذا المجال.

كما ناقش الطرفان فرص الاستثمار في مجالات الهندسة وإنتاج الكهرباء وتطوير شبكات الكهرباء في السودان. كما أشار الجانبان إلى الفرص الكبيرة للتعاون والاستثمار في مجال المناجم والتكوين وتبادل الخبرات في هذا المجال.

وذكّر وزير الطاقة والمناجم برغبة الجزائر في توطيد العلاقات بين البلدين وتكثيف التبادلات مع السودان، لا سيما في إطار استراتيجية التنمية لمجمعي سوناطراك وسونلغاز التي تهدف إلى انفتاحهما على السوق الأفريقية. وأكد على استعداد الجزائر لمرافقة السودان بنقل خبرتها في جميع المجالات.

من جانبها، أعربت السفيرة السودانية عن الاهتمام الكبير الذي توليه بلادها لتعزيز التعاون مع الجزائر وتعزيز المشاورات الاقتصادية وتبادل الخبرات من أجل تنفيذ مشاريع ملموسة في أقرب الآجال.

رمزي أحمد توميات

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