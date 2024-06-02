عرقاب يتحادث بالرياض مع نظيره السعودي

تحادث وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، اليوم، على هامش مشاركته في اجتماعات أوبك +، بالرياض، مع وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان.

و بحث الطرفان، حسب بيان وزارة الطاقة، سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في قطاع الطاقة، لا سيما فيما يتعلق بتبادل الخبرات وتعزيز الاستثمار.

كما أجرى الوزير عرقاب، حسب ذات المصدر، مناقشات ذات الاهتمام المشترك، مع العديد من الوزراء الحاضرين في الرياض، بما في ذلك نائب رئيس الوزراء الروسي والعراقي، وكذلك وزراء النفط في كازاخستان والكويت.

شرف الدين عبد النور