عرقاب يبحث سبل تعزيز التعاون والاستثمار بين الجزائر و الولايات المتحدة الامريكية في مجال المحروقات

إستقبل وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، اليوم الخميس، بمقر دائرته الوزارية، وفدا عن الشركة الطاقوية الأمريكية “شيفرون Chevron”، بقيادة نائب الرئيس المكلفة بالاستكشاف الدولي، ليز شوارتز.

وتم خلال هذا اللقاء، الذي جرى بحضور الرئيس المدير العام لسوناطراك، واطارات من الوزارة، بحث سبل تعزيز التعاون والاستثمار بين سوناطراك وشيفرون في مجال المحروقات، مُرحبين بالتقدم الكبير الذي تم إحرازه، من خلال التبادلات والمشاورات التي تُوِّجت بالتوقيع على مذكرة تفاهم، اليوم، على مستوى المديرية العامة لسوناطراك، والتي تشمل المبادئ الأساسية للعمل المُستقبلي، من خلال دراسة الفرص المتاحة لتطوير موارد المحروقات في كل من حوضي “أهنات” و “بركين”.

كما ناقش الجانبان، حسب ما كشفه بيان وزارة الطاقة، أوجه أخرى للتعاون المتعلقة بنقل المعرفة والتكنولوجيات الحديثة وتبادل الخبرات، ولاسيما في مجال التنقيب عن المحروقات وتطوير الآبار.

و جدّد الوزير عرقاب، رغبة الجزائر لتطوير وتثمين مواردها من المحروقات، وإقامة شركات متبادلة المنفعة مع الشركات الأمريكية، مع تبادل الخبرات والتدريب.

ومن جهة أخرى، أعربت شوارتز، عن ارتياحها لجودة العلاقات القائمة مع سوناطراك، والاهتمام الكبير لشيفرون لتطوير هذه العلاقة من أجل تنفيذ مشاريع استثمارية متوازنة ومتينة ذات منفعة للجانبين.

شرف الدين عبد النور