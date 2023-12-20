عاجل/ مخرجات اجتماع الحكومة

ترأس الوزير الأول نذير العرباوي، اليوم الأربعاء 20 ديسمبر 2023، اجتماعًا للحكومة، خصص لدراسة مشاريع تمهيديه خاصة بالقوانين المتعلقة بالبلدية والولاية بالإضافة إلى المشروع التمهيدي المعدل للقانون النقدي والمصرفي.

وأفاد بيان لمصالح الوزير الأول أن هذه المشاريع الخاصة بالجماعات المحلية تأتي تنفيذا لالتزامات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الهادفة إلى تعزيز الديمقراطية التشاركية والدور الاقتصادي للجماعات المحلية في تطوير وتنويع الاقتصاد الوطني، وكذا إصلاح النظام الضريبي والمالي لفائدة الجماعات المحلية بهدف منحها موارد تمكنها من تعزيز دورها الاقتصادي والاجتماعي.

كما درست الحكومة، يضيف البيان تنفيذا لبرنامج رئيس الجمهورية المتعلق بتعزيز الأمن المائي، مشروع مرسوم تنفيذي يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز أشغال الربط لمحطة تحلية مياه البحر لولاية بجاية، من أجل تعزيز التزويد بالماء الشروب.

ش.ن

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