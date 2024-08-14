عاجل/ الشاعر الجزائري الكبير أبو القاسم خمار في ذمّة الله

انتقل، ليلة الثلاثاء إلى الأربعاء، الى رحمة الله الشاعر الجزائري الكبير ابو القاسم خمار، عن عمر ناهز 92 سنة.

ويُعدّ أبو القاسم خمار رمزا من رموز الشعر الجزائري الحديث من جيل الثورة مع ابي القاسم سعد الله وصالح خرفي وصالح خباشة وغيرهم.

ولد الشاعر محمد بلقاسم خمار بمدينة بسكرة بالجزائر وهذا في عام 1931م، وكانت بدايات دراسته في بلدته بسكرة ثم انتقل إلى قسنطينة وهي من أكبر المدن بالجزائر لدراسته الاعدادية وثم انتقل باقامته الى سوريا واتم دراسته الثانوية في مدينة حلب بسوريا وقد أتم دراسته بها في جامعة دمشق وكان بكلية الأداب قسم الفلسفة وتخرج منها حاصلا على ليسانس في هذا التخصص.

وترك الشاعر أبو القاسم خمار مجموعة دواوين شعرية منها ديوان أوراق 1967، أصداء وظلال 1977، ملحمة البطولة والحب 1984، زمن الغربة والغروب، الحرف الضوء 1979م.

وبهذه المناسبة الأليمة تتقدم أسرة شرشال نيوز بتعازيها الخالصة لأهل الفقيد ولكلّ الأسرة الأدبية والثقافية في الجزائر.

ش.ن