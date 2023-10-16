عاجل/ أحمد عطاف يستقبل نظيره من مملكة الدنمارك

إستقبل وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، مساء اليوم، نظيره من مملكة الدنمارك، لارس لوك راسموسن، الذي حلَّ بالجزائر للمشاركة في الطبعة العشرين للاجتماع الوزاري لدول افريقيا ودول شمال أوروبا،حسب ما أورده بيان وزارة الشؤون الخارجية.

و بهذه المناسبة، استعرض الوزيران حسب ذات المصدر، علاقات التعاون بين البلدين وسبل مواصلة الجهود وتكثيفها لتعزيزها، لا سيما في المجالات الاقتصادية،زكما تطرقا إلى عدد من المواضيع المدرجة على جدول أعمال الاجتماع الوزاري، لا سيما قضايا السلم والأمن في إفريقيا ومنطقة الساحل الصحراوي على وجه الخصوص.

كما تبادلا وجهات النظر حول التطورات الخطيرة والمأساوية التي تشهدها الأوضاع في قطاع غزة المحاصر، وسبل وقف العدوان الصهيوني وإحياء مسار السلام لتمكين الشعب الفلسطيني من إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، يضيف ذات المصدر.

ومن جانب آخر، أكد رئيس الدبلوماسية الدنماركية على الاجراءات القانونية التي اتخذتها حكومة بلاده لمنع تكرار حوادث حرق وتدنيس المصحف الشريف، يختم بيان الوزارة.

شرف الدين عبد النور

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