طبي يستقبل المفتش العام للإدارة القضائية والسجون لوزارة العدل الموريتانية

إستقبل أمس الإثنين، وزير العدل، حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي، بمقر الوزارة، المفتش العام للإدارة القضائية والسجون لوزارة العدل بالجمهورية الإسلامية الموريتانية، آدو ولد ببانه، مرفوقًا بوفد من 5 قضاة مفتشين، وهذا في إطار الزيارة التي يقوم بها الوفد الموريتاني إلى الجزائر، من 05 إلى 11 ماي الجاري.

وتأتي هذه الزيارة، حسب بيان وزارة العدل، في إطار تعميق وتعزيز علاقات التعاون في المجال القضائي، والإطلاع على التجربة الجزائرية في مجال التفتيش وإصلاح المؤسسات القضائية.

شرف الدين عبد النور