طالب بإعادة النظر في طريقة تسيير وفقا لمعايير عالمية.. الرئيس تبون يأمر بعصرنة الخطوط الجوية الجزائرية *الرئيس تبون يأمر برفع معدل الرحلات للخطوط الجوية الجزائرية، مع تكثيف رحلات العمرة والرحلات ذات الطابع السياحي بين باريس وجانت.

أمر الرئيس تبون بإعادة النظر في طريقة تسيير الخطوط الجوية الجزائرية، وفق مخطط عصري، بمعايير عالمية.

وأكد رئيس الجمهورية على ضرورة تنشيط الملاحة الجوية، في مختلف مطارات الوطن، باعتبارها هياكل استراتيجية قادرة على بعث حركة الطيران حسبما كشف عن بيان رئاسة الجمهورية .

و حثّ الرئيس تبون على التحضير لإنهاء عملية اقتناء الطائرات، في أقرب الآجال، في إطار تجديد الأسطول الجوي الجزائري، على أن يفصل اجتماع مجلس الوزراء المقبل، في الملف يضيف البيان .

كما قرر الرئيس تبون العودة إلى معدل الرحلات للخطوط الجوية الجزائرية، لما قبل وباء كوفيد، مع تكثيف رحلات العمرة والرحلات الجوية، ذات الطابع السياحي بين باريس وجانت.

يذكر أنه ترأس، اليوم الاحد عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، اجتماعا لمجلس الوزراء، خُصص لعرضين يتعلقان بالبرنامج التكميلي للتنمية، لولاية تيسمسيلت، وورقة الطريق لتطوير الأسطول الوطني للنقل البحري والجوي.

فايزة سايح

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