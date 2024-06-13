صور/ أمن الجزائر العاصمة يوقف 200 مشتبه فيه في عمليات شرطية ليلية واسعة النطاق

قامت مصالح أمن ولاية الجزائر ليلة أمس بعملية شرطية واسعة النطاق، شملت 13 أمن مقاطعة إدارية.

وتمّ خلال هذه المعلية مراقبة 712 شخصا مع تحويل 200 مشتبه فيه في قضايا مختلفة تتعلق بـحيازة المخدرات والمؤثرات العقلية 87 قضية مخدرات، 12 قضية حمل أسلحة بيضاء محظورة ، قضايا تتعلق بـالإخلال بالنظام العام المتاجرة والترويج للمخدرات بمختلف أنواعها، عشرون 20 شخص منهم محل بحث من قبل الجهات القضائية، حسب بيان لخلية الاتصال والعلاقات العامة لأمن ولاية الجزائر.

كما تمّ مراقبة 464 مركبة و 277 دراجة نارية، تم تحرير 132 مخالفة ووضع 33 منها في المحشر، حسب ذات البيان الذي أضاف أنّه تمّ خلال هاته العمليات ضبط و حجز 249 قرص مؤثر عقلي من مختلف الأنواع، 19.53 غرام من المخدرات، 02 ألعاب نارية، 13 سلاح أبيض محظور من مختلف الأنواع والأحجام .

تمّ تقديم المشتبه فيهم أمام النيابة المختصة إقليميا، يختم بيان خلية الاتصال والعلاقات العامة لأمن ولاية الجزائر.

كوثر غريبي