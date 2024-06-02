شرطة سيدي أمحمد بالعاصمة تحجز أزيد من 10 كلغ قنب هندي

أوقفت مصالح أمن ولاية الجزائر ممثلة فى الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية ذبيح الشريف لأمن المقاطعة الإدارية سيدي أمحمد ، جماعة إجرامية منظمة تتكون من 03 أشخاص عن قضية الإتجار غير الشرعي للمخدرات قنب هندي مع تخزين ونقل وتوزيع قصد البيع على الغير ، مع حجز 10 كلغ و240 غ من المخدرات قنب هندي .

وأفاد بيان لخلية الاتصال والعلاقات العامة لأمن ولاية الجزائر أنّ قضية الحال جاءت إستغلالا لمعلومات أمنية وردت إلى ذات المصالح مفادها وجود أشخاص مشتبه فيهم يتاجرون في المخدرات القنب الهندي على مستوى عدة أحياء بالعاصمة ، عليه باشرت الضبطية القضائية التقصي والتحري حول هاته المعلومات ، أين تم تحديد هوية المشتبه فيهم .

وأضاف البيان أنّه تم برمجة عملية شرطة لهاته البؤر السوداء، بالتنسيق مع النيابة المختصة إقليميا، مع تنفيذ أذونات بالتفتيش لمساكن المشتبه فيهم .

كما كشف ذات البيان أنّ هاته العملية أفضت إلى توقيف 03 أشخاص مع ضبط وحجز 10 كلغ و240غ من المخدرات القنب الهندي، مبلغ مالي يقدر بـ 11500 دينار جزائري من عائدات الترويج.

تم تقديم المشتبه فيهم أمام النيابة المختصة إقليميا وفق ملف إجراءات جزائية، يختم البيان.

ش.ن