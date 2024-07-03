شرطة العاصمة توقف شخصين وتضبط أزيد من 01 كلغ قنب هندي

أوقفت مصالح أمن ولاية الجزائر، ممثلة في الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية أولاد فايت لأمن المقاطعة الإدارية الشراقة، الأسبوع الفارط شخصين (02) يمتهنان الإتجار غير الشرعي بالمخدرات (قنب هندي) .

وأفاد بيان لخلية الاتصال والعلاقات العامة لأمن ولاية الجزئر أنّ القضية جاءت على إثر استغلال معلومات تفيد بقيام أشخاص يتاجرون بالمخدرات من نوع القنب الهندي على مستوى عدة أحياء بالشراقة. التحريات التي قامت بها الضبطية القضائية، تحت اشراف السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة باب الواد أسفرت عن تحديد هوية شخصين وتوقيفهما، كم أثمرت عملية تفتيش مسكني المشتبه فيهما ضبط (01 كلغ) و(100) غ من المخدرات القنب الهندي.

وختم البيان أنّه تمّ تقديم المشتبه فيهما أمام نيابة الجمهورية المختصة إقليميا.

كوثر.غ