روسيا تُرحب بتوقيع الفصائل الفلسطينية على إعلان الجزائر

15 أكتوبر، 2022

رحبت وزارة الخارجية الروسية بتوقيع الفصائل الفلسطينية على إعلان الجزائر المنبثق عن مؤتمر لم الشمل من أجل تحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية.

وأفاد بيان للخارجية الروسية :”نرحب بهذا القرار ذي الأهمية البالغة. ونأمل أن يتم تنفيذ جميع النقاط المحددة في الإعلان بنجاح خلال المواعيد المقررة”

وأوردت الخارجية الروسية: “أننا نقدر كثيرا دور الجزائر في إبرام هذا الاتفاق، الذي يفتح الطريق أمام تحقيق الوحدة الفلسطينية على أساس منظمة التحرير الفلسطينية، التي تعتبر الممثل الوحيد الشرعي للشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية (المحتلة) وفي الشتات”.

وحسب ذات المصدر، فقد أعربت روسيا عن استعدادها لتشجيع مسار تعزيز مواقف جميع الفصائل الفلسطينية.

وللتذكير، فقد وقعت الفصائل الفلسطينية الخميس بالجزائر العاصمة على إعلان الجزائر، الذي يؤكد على أهمية الوحدة الوطنية الفلسطينية، كأساس للصمود ومقاومة الاحتلال الصهيوني، لتحقيق الأهداف المشروعة للشعب الفلسطيني.

ليديا كبيش

15 أكتوبر، 2022

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