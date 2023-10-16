روسيا تدعو إلى وقف إطلاق النار في غزة فوراً و إقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية

روسيا تدعو إلى وقف إطلاق النار في غزة فوراً و إقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية

دعت روسيا، اليوم الإثنين، إلى ضرورة وقف إطلاق النار في غزة فوراً، وبدء التسوية السلمية، بهدف إقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية.

وقال مساعد الرئيس الروسي للشؤون الدولية، يوري أوشاكوف، خلال مؤتمر صحفي، حسب ما أورده بيان وكالة الأنباء الفلسطينية، “روسيا تدعو إلى وقف إطلاق النار فوراً وبدء عملية التسوية السياسية، وأن يكون الهدف من أي مفاوضات سلام تنفيذ صيغة الدولتين التي وافقت عليها الأمم المتحدة”.

وشدّد ذات المتحدث على أن المفاوضات يجب أن تنتهي بإنشاء دولة مستقلة عاصمتها القدس الشرقية، وهذه الدولة تعيش في سلام وأمن تام، يضيف المصدر ذاته.

شرف الدين عبد النور

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