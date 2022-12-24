رزيق قال ان قيمتها 3 مليار دولار…منطقة التبادل الإفريقي الحر ستتيح لنا سوق واعدة

كشف اليوم وزير التجارة كمال رزيق أن منطقة التبادل الإفريقي الحر ستتيح لنا سوق واعدة بـ 3000 مليار دولار

وقال الوزير أن الوضع الإقتصادي العالمي الذي يتميز بالتغيرات السريعة في النماذج الإقتصادية يجبرنا على مواجهة جميع التحديات الإستراتيجية واغتنام الفرص

وأكد الوزير أن الحكومة تعمل على ترشيد الواردات من خلال اعادت تأطيرها بهدف تحويل الجزائر من سوق مستهلك لأكثر من 60 مليار دولار خلال العشر سنوات الفارطة الى سوق ذات قدرات إنتاجية تغطي الاحتياجات الوطنية

واضاف وزير التجارة خلال الإفتتاح الرسمي للطبعة 36 لمهرجان “أسيهار” الدولي تحت شعار تمنراست بوابة السوق الافريقية والتي تدوم من 23 ديسمبر الى 6 جانفي 2032 أن أسيهار هذه السنة تتميز بتنوع الأنشطة الإقتصادية والثقافية والسياحية لاعادة إحياء المنطة والترويج لمقوماتنا الوطنية مضيفا أنه وجب علينا كدول إفريقية العمل سويا من أجل تخفيف حدة آثر هذه الأزمة التي طالت اقتصاداتنا من خلال تحقيق التكامل الإقتصادي وإدماج إقتصاداتنا.

ف.س

معجب بهذه: إعجاب تحميل...