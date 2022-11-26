رخروخ يكشف عن حصيلة الاستثمارات المنجزة بالموارد المائية

كشف اليوم السبت، وزير الأشغال العمومية والري والمنشآت القاعدية، لخضر رخروخ، عن حصيلة الاستثمارات المنجزة بالموارد المائية.

وقال رخروخ، أن:” مصالحه توفر 81 سد بسعة 8 مليار متر مكعب وباستكمال برنامج قيد الإنجاز ستصل إلى 9 ملايير”، مؤكداأن نسبة 70 بالمائة من هذه المياه موجهة للفلاحة.

وأشار ات المتحدث، الى أن قطاعه يتوفر على 14 محطة تحلية مياه بسعة 2.81 مليون متر مكعب يوميا و5 محطات قيد الانجاز بسعة 1.5 مليون متر مكعب يوميا.

واضاف وزير القطاع بالقول أنه:” ولبلوغ الأهداف المسطرة، بات ضروريا المحافظة على هذا المورد الحيوي وعصرنة المنشآت وادخال احدث تقنيات الري، مما سيمكن من تحقيق فرص إستثمار كثيرة خالقة لمناصب عمل ومحققة للأمن الغذائي للبلاد”.

رمزي أحمد توميات

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