رئيس مجلس النواب العراقي يحل بالجزائر

26 يناير، 2023

استقبل رئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي، اليوم الخميس، بالمطار الدولي الجديد هواري بومدين، رئيس مجلس النواب العراقي، أحمد الحلبوسي، حسب بيان للمجلس الشعبي الوطني

ووفقا للمصدر، فقد حل أحمد الحلبوسي بالجزائر رفقة وفد هام في إطار المشاركة في مؤتمر اتحاد مجالس الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، الذي تنظم الجزائر دورته 17 يومي 29 و30 جانفي الجاري.

وقد رافق رئيس المجلس الشعبي الوطني خلال مراسم الاستقبال كل من بودن منذر نائب رئيس المجلس، وسليم مراح رئيس لجنة الشؤون الخارجية والجالية

رمزي أحمد توميات

26 يناير، 2023

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