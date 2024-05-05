رئيس غينيا بيساو يُحمّل الوزير الأول نقل تحياته الأخوية للرئيس تبون

إلتقى الوزير الأول، نذير العرباوي، على هامش مشاركته ممثلا لرئيس الجمهورية، في أشغال مؤتمر القمة الإسلامية 15، لمنظمة التعاون الاسلامي، التي انطلقت أشغالها، يوم أمس، بالعاصمة الغامبية، بانجول، برئيس غينيا بيساو، عومارو سيسوكو أومبالو.

و حمّل رئيس غينيا بيساو، الوزير الأول، نقل تحياته الأخوية لرئيس الجمهورية، مجددا التأكيد على مواصلة العمل من أجل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، في ضوء المحادثات الهامة والمثمرة التي جمعتهما خلال زيارته للجزائر، شهر أوت 2022.

شرف الدين عبد النور