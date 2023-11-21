رئيس الجمهورية يستقبل نظيره التركي بقصر المرادية

21 نوفمبر، 2023

استقبل منذ قليل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، نظيره التركي رجب طيب أردوغان بمقر رئاسة الجمهورية.

وللتذكير فقد كان الرئيس تبون، قد استقبل الرئيس التركي بمطار هواري بومدين الدولي.

رمزي أحمد توميات

21 نوفمبر، 2023

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