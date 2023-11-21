الرئيسية/الأولى/رئيس الجمهورية يستقبل نظيره التركي بقصر المرادية رئيس الجمهورية يستقبل نظيره التركي بقصر المرادية 21 نوفمبر، 2023 استقبل منذ قليل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، نظيره التركي رجب طيب أردوغان بمقر رئاسة الجمهورية. وللتذكير فقد كان الرئيس تبون، قد استقبل الرئيس التركي بمطار هواري بومدين الدولي. رمزي أحمد توميات شارك هذا الموضوع:اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة)معجب بهذه:إعجاب تحميل... مرتبط 21 نوفمبر، 2023 فيسبوك تويتر مشاركة عبر البريد طباعة