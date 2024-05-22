رئيس الجمهورية يأمر بالشروع في إنتاج الألياف البصرية محليا

أمر رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم، خلال إجتماع مجلس الوزراء، وزير الصناعة، بالشروع في إنتاج الألياف البصرية محليا، بالموازاة مع مشروع تعميم الألياف وتمويلها.

و شدّد الرئيس تبون، على ضرورة إحراز التقدم المتواصل، في استكمال الربط الوطني بالألياف البصرية.

كما أمر رئيس الجمهورية، بالعمل على تنويع مصادر التموين بالإنترنت، مع اتخاذ كافة التدابير التقنية الاحترازية لإبقاء الربط بالشبكة العنكبوتية متواصلا في حالات الأعطال المتعارف عليها، في هذا المجال لمختلف الأسباب لاسيما، الطبيعية منها.

و أمر الرئيس عبد المجيد تبون، باتخاذ الاحتياطات اللازمة في إطار الأمن السيبراني، مع الصيانة والمعاينة التقنية الدورية للكوابل البحرية والشبكات المركزية.

شرف الدين عبد النور