جنوح سفينة صيد بجيجل

12 يناير، 2023
تدخلت مصالح الحماية المدنية على مستوى شاطئ الشلالوة بولاية جيجل، على اثر تلقي ندآء مفاده جنوح سفينة صيد نوع جيات، بسبب عطب أصاب المحرك على متنها طاقم مكون من 06 افراد،حسب بيان لمصالح الحماية المدنية.
وأضاف البيان، بأن عملية الإنقاذ تمت بنجاح،و تم سحب السفينة الى ميناء بوديس، بعدما تم تثبيت كوابل الجر من طرف غطاسي الحماية المدنية.
كما سخرت مصالح الحماية المدنية لهذا الحادث، إسعافات الوحدة الثانوية للحماية المدنية بجيجل،مدعومة بفرق الغطاسين و زروقين اضافة إلى جهاز أمني خاص للتدخل في أي طارئ،يختم البيان.
حورية سعداوي
12 يناير، 2023

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