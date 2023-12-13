توقيف 3 أشخاص يحملون الجنسية المغربية إخترقوا حدود المياه الإقليمية الغربية

13 ديسمبر، 2023
توقيف 3 أشخاص يحملون الجنسية المغربية إخترقوا حدود المياه الإقليمية الغربية
قامت صباح يوم الإثنين 11 ديسمبر، في حدود الساعة 08:40، وحدة من حرس السواحل التابعة للواجهة البحرية الغربية، بالناحية العسكرية الثانية، خلال دورية مراقبة وتأمين بالمياه الإقليمية، بتوقيف 03 أشخاص على متن دراجة مائية قاموا بإختراق حدود المياه الإقليمية الغربية، على بعد حوالي 7 أميال بحرية، شمال شاطئ مرسى بن مهيدي، حسب بيان وزارة الدفاع الوطني.
و أفضت التحقيقات الأولية والتي ما تزال متواصلة حسب ذات المصدر، إلى أن الأشخاص الموقوفين يحملون الجنسية المغربية.
ش.ن
13 ديسمبر، 2023

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